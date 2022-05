Amazon propone 3 smartphone OPPO al prezzo più basso di sempre, si parte da 190 Euro

State cercando uno smartphone nuovo a prezzi più accessibili? Mentre da Unieuro potrete trovare 4 telefoni Samsung a meno di 250 Euro, Amazon ha deciso di proporre 3 smartphone OPPO in offerta a partire da 190 Euro, arrivando anche al modello di fascia medio-alta OPPO Find X5 Lite.

Sconti Amazon su smartphone OPPO

OPPO A76 Smartphone AI Doppia Fotocamera con Flash, Display 6.56” Refresh rate 90HZ LCD-HD+, 5000mAh, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Black: 189,99 Euro

Smartphone AI Doppia Fotocamera con Flash, Display 6.56” Refresh rate 90HZ LCD-HD+, 5000mAh, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Black: 189,99 Euro OPPO A96 Smartphone, NFC, Fotocamera principale da 50 Mp+AI e frontale da 16Mp, Display 6.59” 90HZ, 5000mAh, RAM 8GB+128GB espand. (1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Starry Black: 269,99 Euro

Smartphone, NFC, Fotocamera principale da 50 Mp+AI e frontale da 16Mp, Display 6.59” 90HZ, 5000mAh, RAM 8GB+128GB espand. (1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Starry Black: 269,99 Euro OPPO Find X5 Lite Smartphone, AI Tripla fotocamera 64+8+2MP, Display 6.43” Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+, 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Starry Black: 469,99 Euro

Tutti questi dispositivi mobili sono venduti e spediti da Amazon, con la quale OPPO ha deciso di lanciare in esclusiva un’iniziativa che consente di ottenere 6 mesi di garanzia extra oltre ai 24 mesi base. Insomma, per quasi tre anni sarete coperti da danni e problemi tecnici semplicemente completando l’acquisto sulla detta piattaforma e-commerce.

Notiamo, oltretutto, che tutti e tre questi smartphone OPPO sono venduti al prezzo più basso di sempre, e che il pagamento potrà essere effettuato anche a rate Tasso Zero con Cofidis. Infine, la consegna avviene senza costi aggiuntivi per i clienti Prime, anche in un giorno soltanto. È facile capire come queste siano offerte da non perdere, specialmente se siete costretti ad acquistare rapidamente un telefono nuovo.

