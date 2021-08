Amazon propone 4 computer portatili ASUS con sconti fino al 28%, anche sotto i 200 Euro

Amazon nel corso di questa settimana avrà tantissime offerte interessanti all’attivo: assieme agli smartphone e auricolari Realme sotto i 220 Euro, il sito di e-commerce include anche quattro computer portatili ASUS in sconto fino al 28%, con prezzi che toccano anche i 199 Euro. Vediamo i modelli interessati.

Sconti Amazon su computer portatili ASUS

Asus Chromebook C223 Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio: 199 Euro

Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio: 199 Euro Asus Chromebook C204MA #B08CKXWLP6 Notebook con Monitor 11.6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N4020, 4GB LPDDR4, 64GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio Scuro: 209 Euro

#B08CKXWLP6 Notebook con Monitor 11.6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N4020, 4GB LPDDR4, 64GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio Scuro: 209 Euro ASUS Laptop A516JA #B08CV13LX9, Notebook con Monitor 15,6" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 469 Euro

#B08CV13LX9, Notebook con Monitor 15,6" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 469 Euro ASUS VivoBook 15 K513EA#B097Q1Y74F, Notebook in alluminio 1,8kg, Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento: 779 Euro

Tutti e quattro i computer portatili citati risultano venduti e spediti da Amazon stessa, per questo viene garantita la consegna gratuita ai clienti Prime, oltre che la possibilità di acquistare il prodotto e pagarlo a rate Tasso Zero secondo il piano Cofidis. Per chi lo desiderasse, inoltre, è disponibile il piano di protezione personalizzato proposto dalla stessa società di Seattle. Manca invece una data di conclusione delle promozioni viste, di conseguenza consigliamo di completare l’acquisto il prima possibile se uno dei dispositivi citati fosse di vostro interesse.

