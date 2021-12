Amazon propone 4 smart TV DVB-T2 Hisense in offerta, fino 300 Euro in meno per Natale

Assieme ai 2 televisori DVB-T2 sotto i 250 Euro, su Amazon potrete trovare anche altri modelli in offerta nel contesto del Negozio di Natale. In questa occasione specifica tratteremo 4 smart TV DVB-T2 Hisense in sconto con tagli fino a 300 Euro sul listino. Ecco tutti i dettagli da sapere riguardo queste promozioni.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 Hisense

Hisense 50AE7000F , Smart TV LED Ultra HD 4K 50", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 399,99 Euro

Hisense 50" QLED 4K 2021 50E78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 517,64 Euro

Hisense 55" QLED 4K 2021 55A78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 569,99 Euro

Hisense 65" OLED 4K 2021 65A98G, Soundbar Integrata 2.1.2 120W Dolby Atmos, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 1.699,99 Euro

In nessun caso citato si parla di un prezzo pari al minimo storico, ma restano comunque tagli di prezzo interessanti disponibili ora e a tempo indeterminato. A occuparsi di vendita e spedizione è sempre Amazon, che propone anche il metodo di pagamento a rate o secondo suo piano, o secondo piano Cofidis. Come sempre, la consegna avverrà senza costi aggiuntivi per i clienti abbonati a Prime.

