Amazon propone 5 computer portatili Acer e HP in offerta, c'è modello con RTX 3080

Assieme al computer portatile da gaming MSI al minimo storico, su Amazon in questi giorni di aprile 2022 potrete accedere anche a ottime offerte su computer portatili HP e Acer di fascia medio-alta. Tra i vari modelli, in promozione troverete anche un Acer Nitro con scheda video RTX 3080.

Sconti Amazon su computer portatili Acer e HP

HP - PC 14s-fq0002sl Notebook, AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 14" Impronte Digitali, Webcam TrueVision 720p, USB, HDMI, HP Fast Charge, Argento: 499,99 Euro

HP - PC 15s-eq2032nl PC Portatile Notebook, AMD Ryzen 5-5500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Display 15.6" FHD, Lettore Impronte Digitali, Webcam, Lettore SD, Argento: 499,99 Euro

HP - PC Envy 17-ch1001sl Notebook Portatile, Intel Core i7-1195G7, RAM 16 GB, SSD 1 TB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Display 17.3" FHD IPS, Lettore Impronte Digitali, HDMI, Argento: 1.199,99 Euro

Acer Aspire 5 A515-45-R54J Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 10 Home, Silver: 699 Euro

Acer Nitro 5 AN515-45-R4RB Notebook Gaming, Processore AMD Ryzen 9 5900HX, Ram 32 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB, Windows 11 Home: 2.199 Euro

Solo il modello Acer Aspire 5 raggiunge a tutti gli effetti il prezzo più basso di sempre registrato sul portale di e-commerce; tuttavia, la realtà dei fatti vede ogni singolo computer portatile citato vicino al minimo storico. In altre parole, si tratta in ogni caso dell’occasione perfetta per acquistare un laptop di fascia medio-alta performante e perfetto per ogni esigenza.

Amazon si occuperà sia della vendita, sia della spedizione gratuita con Prime, e l’acquisto potrà essere effettuato in unica soluzione o anche a rate secondo piani Cofidis e Amazon. In assenza di tempistiche ben definite relative alla conclusione degli sconti, consigliamo caldamente di completare l’acquisto il prima possibile.

