Amazon propone 5 computer portatili Acer in offerta: fino 170 Euro in meno

Nella giornata di ieri abbiamo pensato di proporvi alcuni computer portatili Lenovo in offerta su Amazon; oggi, invece, torniamo sullo stesso portale per presentarvi 5 laptop Acer Aspire in sconto, con tagli fino a 170 Euro sul prezzo di listino.

Sconti Amazon su computer portatili Acer

Acer Aspire 3 A315-23-R5AC Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 3500U, Ram 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, AMD Radeon Vega 8, Windows 11 Home, Nero: 469 Euro

Acer Aspire 3 A315-58-532H PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Silver: 529 Euro

Acer Aspire 5 A515-44-R9CH Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 7 4700U, Ram 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 10 Home, Silver: 594 Euro

Acer Aspire 5 A515-45-R3BP PC Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 10 Home, Silver: 649 Euro

Acer Aspire 5 A515-56G-78FB PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i7-1165G7, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, NVIDIA GeForce MX450 2 GB, Windows 11 Home: 899 Euro

Sorprendentemente, tutti i laptop proposti sopra sono venduti al prezzo più basso di sempre secondo lo storico fornito da Keepa. La società statunitense ora guidata da Andy Jassy si occupa della vendita e anche della spedizione, garantendo la consegna gratuita a tutti coloro che sono già abbonati a Prime.

