Amazon propone 5 computer portatili ASUS al prezzo minimo storico

Oltre alle promozioni su auricolari e smartwatch Huawei, Amazon in queste giornate propone anche alcuni computer portatili ASUS al prezzo minimo storico. Vediamo quali sono i modelli interessati nel dettaglio e i tagli di prezzo effettuati dalla società statunitense.

Sconti Amazon su computer portatili ASUS

Asus Zenbook 13 UX325EA#B08CKS1PDM, Notebook in Alluminio 13,3" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Grafica Intel Iris Plus, Windows 10 Home, Grigio Scuro: 649 Euro

UX325EA#B08CKS1PDM, Notebook in Alluminio 13,3" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Grafica Intel Iris Plus, Windows 10 Home, Grigio Scuro: 649 Euro ASUS Laptop F515EA-BQ774T , Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB DDR4, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Argento: 699 Euro

, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB DDR4, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Argento: 699 Euro ASUS Zenbook 14 UX425EA#B094JZSP3R, Notebook in alluminio 14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 829 Euro

UX425EA#B094JZSP3R, Notebook in alluminio 14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 829 Euro Asus Zenbook 14 UX425EA#B08CGKYNYN, Notebook alluminio, Monitor 14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Lilac Mist: 949 Euro

UX425EA#B08CGKYNYN, Notebook alluminio, Monitor 14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Lilac Mist: 949 Euro ASUS Zenbook Pro 15 UX535LI#B08CXT69YJ, Notebook alluminio Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core i7-10870H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB, Windows 10 Home, Grigio scuro: 1.299 Euro

Osservando nel dettaglio la natura di queste promozioni, è inevitabile notare che il risparmio è minimo: si parla infatti di tagli di prezzo pari a massimo 100 Euro. Ciononostante, i prezzi citati costituiscono il minimo storico registrato su Amazon su modelli che, per giunta, includono in buona parte i processori Intel d’ultima generazione.

A occuparsi della vendita e della spedizione dei computer portatili visti sopra è sempre e solo Amazon, la quale propone anche un piano di pagamento in 12 rate Tasso Zero assieme a Cofidis. Ancora, segnaliamo che la consegna è senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Prime e che è possibile anche acquistare prodotti extra come antivirus, Adobe Creative Cloud e altro ancora assieme al laptop.

Tra le altre offerte di giornata abbiamo anche segnalato sconti su periferiche Trust, tra cui tastiere e webcam.