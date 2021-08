Amazon propone 5 computer portatili HP in sconto, fino a 100 Euro in meno

Amazon questo weekend propone molti dispositivi di vario genere in offerta: assieme agli smartphone Xiaomi in sconto, nella piattaforma di e-commerce fondata da Jeff Bezos risultano disponibili anche 5 computer portatili HP con tagli di prezzo fino a 100 Euro rispetto al listino. Ecco i modelli coinvolti in questa iniziativa.

Sconti Amazon su computer portatili HP

HP - PC Chromebook 14a-na0000sl , Intel Pentium Silver N5030, RAM 8 GB, eMMC 128 GB, Sistema Operativo Chrome OS, Google Play Store, Schermo FHD 14", Audio Bang & Olufsen, USB-C, USB, Webcam, Argento: 379,99 Euro

HP - Gaming Pavilion 15-ec1020nl Notebook, AMD Ryzen 7 4800H, RAM 8 GB, SSD 512 GB, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB, Windows 10 Home, Display 15.6" FHD IPS Antiriflesso, Bang & Olufsen, USB-C, Nero: 899,99 Euro

HP - PC 14s-fq0002sl Notebook , AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 14" Impronte Digitali, Webcam TrueVision 720p, USB, HDMI, HP Fast Charge, Argento: 499,99 Euro

HP – PC Pavilion 13-bb0002nl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel Iris Xᵉ, Windows 10 Home, Schermo 13.3" FHD, Bang&Olufsen, Lettore Impronte Digitale, USB-C, Argento: 599,99 Euro

HP - PC Envy 17-cg1000sl Notebook, Intel Core i7 1165G7, RAM 16 GB, SSD 256 GB, SATA 1 TB, Nvidia GeForce MX450 2GB, Windows 10 Home, Schermo FHD IPS 17.3", Lettore Impronte Digitali, USB-C, Argento: 1.199,99 Euro

Tutti questi computer portatili firmati HP risultano venduti e spediti da Amazon, per questo prevedono la consegna senza costi aggiuntivi per i clienti iscritti al piano ad abbonamento Prime. Inoltre, viene garantita anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis al check-out e, in alcuni casi, la possibilità di iscriversi a un piano di protezione aggiuntivo personalizzato.

