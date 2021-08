Amazon propone 5 monitor da gaming in sconto: fino al 30% in meno

Amazon nella giornata odierna abbiamo visto che sta proponendo il notebook ASUS ZenBook 13 al minimo storico, ma non è l’unica offerta interessante disponibile in queste ore: ad accompagnarla ci sono, infatti, diversi sconti su 5 monitor da gaming di marchi come Acer, LG e Samsung, venduti fino al 30% in meno.

Sconti Amazon su monitor da gaming Acer, LG e Samsung

Acer EG240YPbipx Monitor Gaming FreeSync Premium 23,8", Display IPS FHD, 165 Hz, 2 ms, 16:9, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 300 cd/m2, Audio out, ZeroFrame, Cavi HDMI, DP Inclusi: 159,90 Euro

FreeSync Premium 23,8", Display IPS FHD, 165 Hz, 2 ms, 16:9, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 300 cd/m2, Audio out, ZeroFrame, Cavi HDMI, DP Inclusi: 159,90 Euro Acer Nitro KG272Sbmiipfx Monitor Gaming PC 27", Display IPS Full HD 165 Hz Overclocking, 2 ms, FreeSync Premium, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo HDMI Incluso: 189,90 Euro

Monitor Gaming PC 27", Display IPS Full HD 165 Hz Overclocking, 2 ms, FreeSync Premium, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo HDMI Incluso: 189,90 Euro Samsung Monitor Gaming CRG5 (C24RG52), Curvo (1800R), 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 169,90 Euro

(C24RG52), Curvo (1800R), 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 169,90 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F24G33), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 199,90 Euro

(F24G33), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 199,90 Euro LG 27GL850 UltraGear Gaming Monitor 27" QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero: 371,06 Euro

Questi monitor da gaming sono tutti venduti e spediti da Amazon, eccetto per l’ultimo modello LG di fascia alta; ciononostante, viene comunque garantita per ciascuno di essi la spedizione senza costi aggiuntivi, mentre solo per 3 modelli viene proposta anche la consegna in 1 giorno. Non manca anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis.

Tra le promozioni citate, la prima sul monitor Acer da 159,90 Euro è l’unica elencata come “Offerta a Tempo”, dunque se risulta di vostro interesse consigliamo di completare l’acquisto nel corso delle prossime ore. Per gli altri modelli, invece, non è indicata alcuna data di conclusione.

Restando nelle offerte Amazon del momento, abbiamo già segnalato sconti su Xiaomi Mi Smart TV e un TV Samsung.