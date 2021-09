Amazon propone 5 smart TV 4K DVB-T2 LG in offerta, solo fino domenica 12 settembre

Anche dopo la conclusione delle Offerte di Settembre, Amazon continua a proporre tante promozioni fino a questo fine settimana su una vasta gamma di prodotti. Tra di essi, in questa occasione specifica tratteremo 5 smart TV 4K DVB-T2 LG in sconto, tra i quali figura anche un modello OLED C1 2021 con supporto all’HDMI 2.1.

Sconti Amazon su smart TV 4K DVB-T2 LG

LG 55UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 55” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 479 Euro

LG NanoCell 55NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 55" 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro

LG NanoCell 65NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 65" 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica F]: 749 Euro

LG 75UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 75" 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1.399 Euro

Tutti questi televisori LG prevedono la conclusione dei rispettivi sconti tra 4 giorni, dunque alle 23:59 di domenica 12 settembre 2021. Allo stesso modo, ognuno di essi risulta venduto e spedito da Amazon e gode della consegna senza costi aggiuntivi, in alcuni casi anche in un singolo giorno. Si segnala, infine, la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o pure con il piano proposto dalla stessa azienda statunitense.

Nella giornata odierna abbiamo anche visto un’offerta sensazionale su un TV Samsung QLED venduto a oltre 600 Euro in meno.