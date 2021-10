Amazon propone 5 smart TV DVB-T2 Hisense e Sharp in offerta, fino 200 Euro in meno

Oltre alle promozioni su monitor MSI, su Amazon questa settimana è possibile trovare anche sconti su smart TV Hisense e Sharp. Si tratta di tagli di prezzo di massimo 200 Euro su modelli che supportano lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre. Il televisore con lo sconto maggiore, tra l’altro, è proposto al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su smart TV Hisense e Sharp

Hisense 43AE7000F , Smart TV LED Ultra HD 4K 43", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 349 Euro

, Smart TV LED Ultra HD 4K 43", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 349 Euro Hisense 50" QLED 4K 2021 50E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro

50E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro Hisense 65" OLED 4K 2021 65A98G, Soundbar Integrata 2.1.2 120W Dolby Atmos, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 1.799 Euro

65A98G, Soundbar Integrata 2.1.2 120W Dolby Atmos, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 1.799 Euro Sharp Aquos LC-32Bi3E - 32" HD Ready Smart TV Android 9.0 LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica F]: 259,99 Euro

- 32" HD Ready Smart TV Android 9.0 LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2020 [Classe di efficienza energetica F]: 259,99 Euro Sharp Aquos 32BC6E - Smart TV HD 32" Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 249 Euro

Lo sconto più alto riguarda il televisore Hisense da 65 pollici, il quale scende da 1.999 Euro a 1.799 Euro raggiungendo il suo minimo storico su Amazon. Altro dettaglio che sottolineiamo riguarda il primo TV Sharp Aquos della lista, venduto e spedito da un negozio terzo per il quale consigliamo di verificare l’affidabilità prima di procedere con l’acquisto.

Per il resto dei televisori citati, invece, è Amazon a occuparsi di vendita e spedizione offrendo anche la consegna senza costi aggiuntivi agli utenti abbonati a Prime. Infine, notiamo che non manca il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o con piano della società di Seattle.

Nel frattempo, quest’ultima ha rilanciato offerte su Fire TV Stick, Echo, Blink e Ring, tutti dispositivi firmati Amazon.