Amazon propone 5 smartphone Samsung Galaxy in offerta, ci sono S21 FE e S21

Amazon con l’avvio di un nuovo mese e di una nuova settimana vuole fare le cose in grande. In giornata abbiamo analizzato le offerte del momento su monitor da gaming Samsung Odyssey; ora, invece, tratteremo le promozioni più interessanti su smartphone Samsung Galaxy, tra cui gli ultimi S21 FE e S21.

Sconti Amazon su smartphone Samsung Galaxy

Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Nero [Versione Italiana]: 169 Euro

Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Nero [Versione Italiana]: 169 Euro Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 128 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Light Blue [Versione Italiana]: 189 Euro

Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 128 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Light Blue [Versione Italiana]: 189 Euro Samsung Galaxy M52 5G Telefono Cellulare SIM Free Smartphone Batteria 5.000 mAh Android 11 Schermo FHD+ Super AMOLED Plus da 6.7” RAM 6GB Memoria interna 128 GB Nero [Versione italiana]: 318,52 Euro

Telefono Cellulare SIM Free Smartphone Batteria 5.000 mAh Android 11 Schermo FHD+ Super AMOLED Plus da 6.7” RAM 6GB Memoria interna 128 GB Nero [Versione italiana]: 318,52 Euro Samsung Galaxy S21 FE 5G Smartphone Android 128GB SIM Free Display 6.4" Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori White [Versione Italiana]: 624,80 Euro

Smartphone Android 128GB SIM Free Display 6.4" Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori White [Versione Italiana]: 624,80 Euro Samsung Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 128 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Phantom Gray: 729 Euro

Sarà sempre Amazon a occuparsi di vendita e spedizione, con consegna anche in un giorno soltanto per i clienti Prime, e senza costi aggiuntivi. Chi lo desidera potrà effettuare il pagamento anche in cinque o dodici rate Tasso Zero pianificate dalla società di Seattle.

Al contempo, sarà possibile trovare anche iPhone 13 da 128 GB al prezzo più basso di sempre.