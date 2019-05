Amazon propone 500 Euro di sconto sulla fotocamera Sony Alpha 7

Interessante offerta proposta oggi da Amazon, su una delle mirrorless full-frame più apprezzate dagli utenti. Si tratta della Sony Alpha 7, su cui il gigante di Seattle applica uno sconto di 500 Euro, garantendo un risparmio importante.

La fotocamera infatti può essere acquistata a 699,99 Euro, 500 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 1.200 Euro.

E' bene però precisare che l'offerta in questione si applica solo sulla fotocamera, il che vuol dire che nella confezione non sarà presente alcun obiettivo, che dovrà essere acquistato a parte.

La Sony Alpha 7 è una fotocamera mirrorless full-frame con sensore CMOR Exmor da 24,3 megapixel, processore delle immagini BIONZ X, sensibilità ISO 100-25600 e capacità di registrare video a 1080p in Full HD. E' presente anche il mirino OLED XGA da 2.359 MP, il flash integrato ed un display da 3 pollici LCD inclinabile a 180°.

La fotocamera è basata sull'aggancio E-Mount di Sony per gli obiettivi, che possono essere acquistati direttamente su Amazon tramite l'apposito tool che consente di vedere se un determinato prodotto è compatibile o meno.

Come sempre in questi casi, Amazon non ha fornito alcun tipo d'indicazione sulla scadenza dell'offerta, ma per coloro che decidono di acquistarla è garantita la spedizione in 3 giorni con Prime.