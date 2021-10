Amazon propone 7 monitor da gaming e professionali Samsung fino a 280 Euro in meno

Oltre agli sconti su Samsung Galaxy Z Fold3 e Flip3 sul sito ufficiale Samsung, la società sudcoreana rilancia assieme ad Amazon diversi monitor da gaming e professionali in sconto. Si parla di tagli fino a 280 Euro sul prezzo di listino, anche sull’Odyssey G9 curvo top di gamma. Ecco la lista completa dei modelli interessati.

Sconti Amazon su monitor da gaming Samsung

Samsung Monitor Gaming CRG5 (C24RG52), Curvo (1800R), 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 159,90 Euro

(C24RG52), Curvo (1800R), 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 159,90 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F24G33), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 199,90 Euro

(F24G33), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 199,90 Euro Samsung Monitor HRM UE590 (U28E570), Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Nero: 229,90 Euro

(U28E570), Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), Pannello TN, 60 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Eco Saving Plus, Nero: 229,90 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53), Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 289,90 Euro

(C27G53), Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 289,90 Euro Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32", 3840x2160 (UHD 4K), VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 329,90 Euro

(S32A704), Flat, 32", 3840x2160 (UHD 4K), VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 329,90 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C27G73), Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot: 559,90 Euro

(C27G73), Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot: 559,90 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G9 (C49G93), Curvo (1000R), 49", 5120x1440 (Dual QHD), 32:9, HDR10+, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS: 1.399,90 Euro

Per alcuni di questi modelli si tratta del prezzo minimo storico registrato su Amazon. Per esempio, il monitor curvo CRG5 e il monitor HRM S7A0 sono proposti ai loro rispettivi prezzi più bassi di sempre. Insomma, si tratta di occasioni davvero allettanti!

A occuparsi di vendita e spedizione è sempre la compagnia statunitense guidata da Andy Jassy, la quale propone anche il piano d’acquisto a rate Tasso Zero assieme a Cofidis. La consegna, inoltre, verrà effettuata gratuitamente anche in un giorno nel caso in cui siate clienti abbonati al servizio Prime.

