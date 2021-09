Amazon propone 8 smart TV DVB-T2 Xiaomi e Sony fino a 800 Euro in meno

In più occasioni abbiamo potuto vedere quali sono le offerte del momento su Amazon, proposte in occasione dell’iniziativa “Offerte di Settembre”. Tra di esse abbiamo già visto gli sconti fino al 50% su diversi dispositivi Huawei; in questa occasione, però, daremo un’occhiata a 8 smart TV DVB-T2 Sony e Xiaomi con tagli fino a 800 Euro.

Sconti Amazon su smart TV Sony e Xiaomi

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici , senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]: 224,90 Euro

Xiaomi Mi Smart TV P1 43 Pollici ,UHD,senza Cornice,Android 10.0,Dolby Vision,HDR10+,HLG,MEMC, Video e Netflix,Assistente Google,Bluetooth,3 HDMI,2 USB,Nero [Classe di efficienza energetica G]: 369,90 Euro

Xiaomi Mi Smart TV P1 50 Pollici , UHD, senza Cornice, Android 10.0, Dolby Vision, HDR10+,HLG,MEMC, Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 449,90 Euro

Xiaomi Mi Smart TV P1 55 Pollici ,UHD,senza Cornice,Android 10.0, Dolby Vision,HDR10+,HLG,MEMC, Video e Netflix,Assistente Google,Bluetooth,3 HDMI,2 USB,Nero [Classe di efficienza energetica G]: 499,90 Euro

Sony BRAVIA KD-43X80JP - Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 649 Euro

Sony BRAVIA KE-55XH90P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD Full Array LED, HDR, con Android TV e controllo vocale (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 849 Euro

Sony Bravia OLED KE-55A8P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1.299 Euro

Sony Bravia OLED KE-65A8P - Smart TV 65 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1.799 Euro

Ognuno di questi televisori è venduto e spedito da Amazon, può essere pagato a rate con Cofidis o con il piano della società di Andy Jassy e dispone della consegna senza costi aggiuntivi per clienti Prime. Tra i servizi offerti figurano anche piani di protezione dal prezzo variabile per allungare ulteriormente la garanzia, fino a due anni aggiuntivi. Infine, ricordiamo che tutte le succitate offerte dureranno solo fino al 7 settembre 2021, dunque consigliamo di effettuare rapidamente l’acquisto del TV d’interesse.

Tra le altre promozioni da noi segnalate figurano anche sconti su smartphone Motorola, tra i quali appare il foldable RAZR 5G anche a 600 Euro in meno.