Amazon propone anche accessori Apple in offerta per il Black Friday 2021

La settimana del Black Friday 2021 proposta da Amazon sta per giungere alla sua conclusione, costringendoci così a salutare il periodo dell’anno con le migliori offerte disponibili nei negozi e sui siti di e-commerce. Dopo avere trattato Chromebook e tablet Lenovo a prezzi stracciati, vediamo gli sconti attivi su accessori Apple.

La lista non è particolarmente lunga, però si tratta di prodotti che potrebbero pur sempre servire a qualche lettore. Vediamoli, quindi, nei loro prezzi attuali:

Le rispettive promozioni portano gli accessori al prezzo più basso di sempre o vi si avvicinano. Insomma, restano dei tagli di prezzo da non perdere. Anche in questo caso, come per tanti altri prodotti venduti e spediti da Amazon, la consegna avviene gratuitamente e anche in un giorno, se possibile persino di domenica. Il pagamento dei dispositivi oltre i 100 Euro potrà essere effettuato anche a rate con Cofidis al check-out. Se poi preferite ottenere protezione aggiuntiva, potrete inserire la spunta a destra nelle voci dedicate con 2 o 3 anni aggiuntivi di garanzia.

Segnaliamo, in conclusione, la presenza anche di Apple Watch Series 7 in offerta su Amazon a prezzi allettanti.