Amazon propone cuffie, mouse e webcam Logitech in offerta, fino al 51% in meno

In questi giorni Amazon sta continuando a proporre diverse offerte interessanti su una vasta gamma di prodotti, tra cui figurano non solo 5 smart TV 4K DVB-T2 Philips ma anche molte periferiche da gaming Logitech in sconto: si parla di mouse, cuffie, webcam e persino un volante da corsa, con tagli fino al 51% rispetto al listino.

Sconti Amazon su periferiche da gaming Logitech

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero: 22,99 Euro

Tutte queste periferiche del brand nato in Svizzera sono elencate come vendute e spedite da Amazon; perciò, godono della consegna gratuita anche in 1 giorno ma solo per clienti iscritti a Prime. Per chiunque, invece, è disponibile il pagamento a rate Tasso Zero su qualsiasi prodotto dal costo ulteriore a 100 Euro, sia con piano Cofidis che con piano Amazon. Segnaliamo, in conclusione, la mancanza di una data di chiusura delle offerte.

A proposito di Logitech, la società ha presentato ufficialmente lo speaker Logi Dock che funge anche da hub per la connettività.