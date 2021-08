Amazon propone diversi tablet Samsung e Lenovo in sconto fino al 30%

Assieme alle offerte su smartphone OnePlus e Samsung, sul portale italiano di Amazon è possibile trovare anche una vasta gamma di tablet Samsung e Lenovo in sconto, per tagli di prezzo che arrivano fino al 30%. Vediamo quali sono i modelli interessati e a quanto vengono proposti sul sito di e-commerce nato a Seattle.

Sconti Amazon su tablet Samsung e Lenovo

Samsung Galaxy Tab A7 Tablet , Display 10.4" TFT, 64GB Espandibili Fino a 1TB, RAM 3GB, Batteria 7.040 mAh, LTE, Android 11, Fotocamera Posteriore 8 MP, Dark Gray [Versione Italiana]: 279 Euro

, Display 10.4" TFT, 64GB Espandibili Fino a 1TB, RAM 3GB, Batteria 7.040 mAh, LTE, Android 11, Fotocamera Posteriore 8 MP, Dark Gray [Versione Italiana]: 279 Euro Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen , Tablet, Display 10.4" WUXGA+ TFT, 64 GB Espandibili, RAM 4GB, Batteria 7040 mAh (Ricarica rapida), WiFi, Android 11, Grigio (Oxford Gray) [Versione Italiana]: 278,66 Euro

, Tablet, Display 10.4" WUXGA+ TFT, 64 GB Espandibili, RAM 4GB, Batteria 7040 mAh (Ricarica rapida), WiFi, Android 11, Grigio (Oxford Gray) [Versione Italiana]: 278,66 Euro Samsung Galaxy Tab S5e , Tablet, Display 10.5" SuperAMOLED, 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 7040 mAh (Ricarica Rapida), Wi-Fi, Android 9 Pie, Black [Versione Italiana]: 401,30 Euro

, Tablet, Display 10.5" SuperAMOLED, 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 7040 mAh (Ricarica Rapida), Wi-Fi, Android 9 Pie, Black [Versione Italiana]: 401,30 Euro Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 199 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 199 Euro Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Tablet - Display 10.1" HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino ad 1 TB, RAM 4 GB, WIFI+Bluetooth 5.0, 4G LTE, 2 Speaker, Android 10) - Iron Grey: 189 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.1" HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino ad 1 TB, RAM 4 GB, WIFI+Bluetooth 5.0, 4G LTE, 2 Speaker, Android 10) - Iron Grey: 189 Euro Lenovo Tab P11 + Smart Charging Station 2 - Display 11" 2K (Processore Qualcomm Snapdragon 662, Storage 128GB espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WIFI+4G LTE, 4 Speaker, Android 10) - Slate Grey: 349 Euro

- Display 11" 2K (Processore Qualcomm Snapdragon 662, Storage 128GB espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WIFI+4G LTE, 4 Speaker, Android 10) - Slate Grey: 349 Euro Lenovo M10 Plus Tablet, Display 10.3" SD, Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64 GB Espandibile fino a 256 GB, RAM 4 GB, WiFi+BT5.0, 2 Speaker, Android Pie, Iron Grey: 159 Euro

I qui citati tablet a marchio Lenovo e Samsung risultano tutti venduti e spediti da Amazon, dunque godono della consegna senza costi aggiuntivi anche in 1 giorno per utenti iscritti al programma Prime. Non manca pure il pagamento a rate con Cofidis Tasso Zero; manca invece una data di scadenza di queste promozioni.

Nel mentre, abbiamo segnalato anche diversi sconti su smart TV su Amazon, per marchi come Philips, Sharp e Samsung.