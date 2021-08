Amazon propone due smart TV DVB-T2 al prezzo minimo storico, solo fino stasera

Oltre agli smart TV Xiaomi e Samsung in offerta da noi visti oggi, Amazon propone anche altri due televisori DVB-T2 in sconto esclusivo e al loro minimo storico: i marchi non sono molto noti, ciononostante restano due promozioni alquanto interessanti che, però, resteranno disponibili solo fino alla serata odierna di martedì 10 agosto 2021.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 Caixun e CHiQ

Caixun EC24Z2 TV 24 Pollici, HD Televisori, Dolby DTS, (Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), HDMI, USB, Media Player, [Classe di efficienza energetica F]: 149,99 Euro

24 Pollici, HD Televisori, Dolby DTS, (Tuner Triplo (DVB-T2/T/S2/S), HDMI, USB, Media Player, [Classe di efficienza energetica F]: 149,99 Euro CHiQ U58H7A, Smart TV 58”, Android 9.0, UHD, 4K, Wi-Fi, Bluetooth, Google Assistant, Netflix, Prime Video, 3 HDMI, 2 USB [Classe di efficienza energetica G]: 509,99 Euro

Il primo televisore in questione ha un display LED da 24 pollici che supporta solamente la risoluzione HD 1366 x 768 pixel, ma non ha alcun problema con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2, mentre le funzionalità smart offerte sono basilari e comprendono principalmente Netflix e altri servizi streaming mainstream. Il secondo TV, invece, è dotato di un pannello da 58 pollici Ultra HD 4K e di sistema operativo Android TV, dunque gode di più funzionalità.

A occuparsi della vendita sono le aziende stesse Caixun e CHiQ, mentre la spedizione viene organizzata da Amazon e per questo può essere effettuata senza costi aggiuntivi nel caso dei clienti iscritti al programma Prime. Non manca anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis. Entrambe le promozioni dureranno solo fino alle 23:59 di oggi, martedì 10 agosto 2021, e per questo ci sentiamo di consigliarvi di effettuare l’acquisto rapido se risultano di vostro interesse. Nel caso del TV CHiQ ricordiamo infine che il prezzo indicato di 509,99 Euro è ottenibile soltanto applicando il coupon da 80,00 Euro disponibile nella pagina stessa del prodotto.

Tra gli altri prodotti scontati in questo periodo su Amazon ci sono anche hard disk e SSD SanDisk e Western Digital.