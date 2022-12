Amazon propone Echo Dot e Echo Show in sconto, fino 50% in meno

Ieri abbiamo proposto sulle nostre pagine un laptop ASUS con RTX 3070 al prezzo minimo storico, offerta imperdibile per chi è alla ricerca di un computer portatile da gaming a una cifra più accessibile. Oggi, invece, torniamo sullo stesso portale per proporvi le offerte del momento su dispositivi Amazon Echo.

Offerte Amazon su dispositivi Echo con Alexa

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Antracite: 29,99 euro (59,99 euro)

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite: 74,99 euro (129,99 euro)

Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Antracite: 189,99 euro (249,99 euro)

Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6”, progettato per l’organizzazione della tua famiglia: 219,99 euro (249,99 euro)

Se state cercando di rendere la vostra casa più smart, queste offerte fanno proprio al caso vostro: in tutti i casi ci si avvicina sensibilmente al prezzo più basso di sempre, o lo si eguaglia. Lo sconto più alto è del 50% sull’Echo Dot di quinta generazione, ma dista comunque di 5 euro dal suo minimo storico.

Naturalmente Amazon si occupa in tutti i casi di vendita e spedizione, con consegna gratuita anche in un giorno se si è abbonati a Prime. Il pagamento può essere completato in unica soluzione o a rate persino per i dispositivi dal prezzo più basso. Se state pensando di acquistare questi prodotti come regalo di Natale, poi, non preoccupatevi: il gigante di Seattle assicura la consegna in tempo per spacchettare i doni tutti assieme.

