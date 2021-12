Amazon propone grandi sconti su mouse e tastiere da gaming Logitech: fino al 51% in meno

Le offerte delle festività su Amazon non hanno sosta: con il lancio odierno delle Offerte di Fine Anno, la società statunitense ha deciso di festeggiare il 2022 con una vastissima gamma di sconti. Tra gli ultimi più interessanti troviamo anche mouse e tastiere da gaming Logitech in promozione.

Sconti Amazon su mouse e tastiere Logitech

Logitech G PRO Mouse Gaming , Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato ‎per eSport, 6 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop – Nero: 39,99 Euro

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Lilla: 42,99 Euro

Logitech G403 Mouse Gaming , Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, Leggero 87 g + 10 g Opzionale, Cavo Intrecciato, 25.600 DPI, Impugnature Laterali in Gomma, PC/Mac, Nero: 46,99 Euro

Logitech G502 HERO K/DA Mouse Gaming Cablato Alte Prestazioni, Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, Pesi Regolabili, Tasti programmabili, Attrezzatura ufficiale League of Legends – Bianco: 59,99 Euro

Logitech G502 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Design Leggero, 11 Pulsanti Programmabili, Batteria Lunga Durata, POWERPLAY-compatibile, Nero: 109,99 Euro

Logitech G PRO TKL Tastiera Gaming Meccanica, GX Blue Clicky Switch, LIGHTSYNC RGB, Design Portatile Tenkeyless, Pensato per Esport Gaming, Micro Cavo USB Rimovibile, QWERTY US Layout, Nero: 89,99 Euro

Logitech G512 Tastiera Gaming Meccanica, RGB LIGHTSYNC, Tasti Retroilluminati, GX Red Lienear Switch, Telaio in Alluminio Spazzolato, Tasti Personalizzabili, USB, QWERTY US Layout, Carbon/Nero: 99,99 Euro

Logitech G910 Orion Spectrum, Tastiera Gaming Meccanica con Cavo, Tasti RGB Retroilluminati, Switch Tactile Romer-G, 9 Tasti-G Programmabili, Doppio Display ARX Technology, QWERTY US Layout, Nero: 129,99 Euro

Sebbene il prezzo minimo storico non sia stato toccato o superato in alcun caso, le offerte in questione restano comunque alquanto intriganti. Vendita e spedizione rientrano entrambe nelle mansioni di Amazon, la quale garantisce la consegna anche in un giorno ai clienti Prime. Inoltre, per i prodotti più costosi è disponibile anche il pagamento a rate Tasso Zero secondo piano Cofidis o dell’azienda di Seattle.

Sullo stesso portale è possibile trovare anche iPhone 13 Pro da 256GB al prezzo più basso di sempre.