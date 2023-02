Amazon propone hard disk portatili da 5 TB a ottimi prezzi, da non perdere

Nuova settimana, nuove offerte anche su Amazon. Il gigante fondato da Jeff Bezos non sta soltanto proponendo Apple Watch Ultra a oltre 100 euro in meno, ma anche due hard disk portatili da 5 TB a prezzi eccezionali, entrambi a marchio Western Digital. Vediamoli nel dettaglio.

Il modello più economico è il Western Digital Elements Portable, con formato da 2,5 pollici, connessione USB 3.0 e velocità di rotazione di 5400 rpm. Si tratta di un HDD da 5 terabyte compatto, leggero, lanciato nel 2019 e da allora tra i best seller Amazon per chi vuole soluzioni ad alta capienza a un prezzo più accessibile. Al posto dei 181 euro di listino, infatti, ora costa 106,98 euro, ovvero il 41% in meno. Il prezzo in questione è fissato da un negozio di terze parti che, però, su oltre 2.000 valutazioni non ne ha nemmeno una negativa negli ultimi dodici mesi.

Altrimenti, potete acquistare il WD My Passport Ultra – sempre da 5 terabyte di capienza – con lo stesso form factor, solo più elegante grazie a una cover metallica raffinata. In aggiunta, notiamo la protezione tramite password e crittografia hardware AES a 256 bit per mantenere sempre al sicuro i propri dati sensibili. In questo caso si passa da 203,40 euro a 152,59 euro, con pagamento effettuabile in cinque rate mensili senza interessi e consegna gratuita in un giorno se siete abbonati a Prime.

Dallo stesso portale di e-commerce abbiamo poi ripreso, giusto ieri, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a un prezzo interessante.