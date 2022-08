Amazon propone laptop da gaming Acer con RTX 3060 al prezzo più basso di sempre

Contemporaneamente alle offerte su monitor da gaming MSI ora disponibili su Amazon, nel catalogo del medesimo portale troviamo anche un laptop da gaming Acer Nitro al prezzo più basso di sempre, dotato per giunta della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Di quale modello si tratta?

Il computer da gaming Acer in offerta su Amazon e dotato della scheda grafica RTX 3060 di ultima generazione è il seguente:

Acer Nitro 5 AN515-58-72P6 Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-12700H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, Windows 11 Home: 1.399 Euro (1.499 Euro)

Questo notebook da gaming ha ottimi componenti per qualsiasi utilizzo, dal processore Intel di dodicesima generazione ad alte prestazioni al display con refresh rate elevato, passando per il componente protagonista: la NVIDIA GeForce RTX 3060. Lo sconto è solamente di 100 Euro rispetto al prezzo di listino, ma è sufficiente per portare il dispositivo al prezzo più basso di sempre registrato su Amazon.

L’azienda statunitense è responsabile di vendita e spedizione, con pagamento effettuabile a rate e consegna gratuita. Inoltre, potete prolungare la garanzia su danni accidentali di 2 o 3 anni pagando una quota extra pari ad almeno 85 Euro. Per maggiori informazioni, basta cliccare sulla voce dedicata sotto al pulsante “Acquista ora”.

