Amazon propone laptop da gaming MSI con RTX 3080 al prezzo minimo storico

Se pensavate che le offerte MSI di San Valentino sui notebook fossero disponibili solamente presso il portale ufficiale del rivenditore taiwanese, vi sbagliavate. Anche su Amazon ci sono diversi laptop da gaming MSI con schede video RTX 30 in offerta, dai modelli base con RTX 3050 ai top di gamma con NVIDIA RTX 3080.

Sconti Amazon su laptop da gaming MSI

MSI Katana GF66 11UC-426IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 1.249 Euro

MSI GP76 Leopard 11UG-081IT, Notebook Gaming 17,3" FHD 240Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 2.099 Euro

MSI GE66 Raider 11UG-063IT, Notebook Gaming 15,6" QHD 240Hz DCI-P3 100%, I7-11800H, RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, 99Whr, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 2.399 Euro

MSI GS76 Stealth 11UG-293IT, Notebook 17,3" FHD 360Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 32GB DDR4, WiFi 6E, Win 10 Pro + Stealth T. Backpack[Layout e Garanzia ITA]: 2.499 Euro

MSI GE76 Raider 11UH-073IT, Notebook Gaming 17,3" FHD 360Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3080 16GB GDDR6, 2TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Home, 99WHr [Layout & Garanzia ITA]: 3.199 Euro

Tutti i computer portatili da gaming citati sono venduti e spediti da Amazon, che garantisce come sempre la consegna gratuita ai clienti Prime. Tra le suddette promozioni, quelle riguardanti MSI GP76 Leopard, MSI GE66 Raider, MSI GS76 Stealth e MSI GE76 Raider portano i laptop al prezzo più basso di sempre. Per tale ragione, consigliamo di non perdere queste occasioni d’oro, la cui durata non è nemmeno fissata ufficialmente dal colosso dell’e-commerce.

