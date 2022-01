Amazon propone memorie RAM Corsair in offerta, fino al 28% in meno

Il 2022 inizia con il botto per chi è a caccia di memorie RAM ad alte prestazioni in offerta. Dopo il lancio delle RAM DDR5 Corsair su Amazon, il medesimo portale aggiunge al negozio alcune promozioni su RAM DDR4 Corsair per ogni esigenza, sia sotto forma di banchi singoli che doppi.

Sconti Amazon su memorie RAM Corsair

Corsair Vengeance LPX Memorie per Desktop a Elevate Prestazioni, 8 GB (1 X 8 GB), DDR4, 3000 MHz, C16 XMP 2.0, Nero: 34,45 Euro

Corsair Vengeance RGB PRO Black DDR4-RAM 3600 MHz 2x 8GB memoria: 91,64 Euro

Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB Kit di Memoria per Desktop a Elevate Prestazioni, DDR4 2 x 8 GB, 3200 MHz, Nero: 129,38 Euro

CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 – Nero: 154,99 Euro

CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL 32GB (2x16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1.35V Ottimizzato per AMD Ryzen – Nero: 162,99 Euro

Ogni singola variante è venduta e spedita da Amazon, che garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime e permette di completare il pagamento a rate Tasso Zero nel caso delle RAM con prezzi superiori ai 100 Euro. Non risultano esserci, tempistiche di conclusione delle promozioni citate. Infine, potrete optare per una copertura maggiore della garanzia acquistando il prolungamento per 2 o 3 anni, disponibili sotto il pulsante “Acquista ora”.

