Amazon propone Motorola Edge 20 al prezzo minimo storico, occhio allo sconto

Oltre ai 3 smart TV Sharp e Xiaomi sotto i 250 Euro, proposti in offerta su Amazon per un periodo di tempo non fissato, la società di Andy Jassy ha deciso di rilanciare anche Motorola Edge 20 al prezzo più basso di sempre. Il risparmio in questione è minimo, ma potrebbe sempre interessare alcuni lettori.

Lo smartphone in questione è parte dell’ultima gamma di fascia media rilasciata sul mercato dalla società legata a Lenovo e si caratterizza dalla dotazione di uno schermo OLED FullHD+ da 6,7 pollici con refresh rate di 144Hz e supporto alla tecnologia video HDR10+. Sotto la scocca, invece, troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G assieme a 8 GB di RAM, 256 GB di archiviazione interna e una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 30W. Infine, il comparto fotocamera è composto da un sensore anteriore da 32 MP e tre sensori posteriori rispettivamente da 108 MP, 16 MP ultra-grandangolare e 8 MP telephoto.

Venendo pertanto al prezzo a cui viene proposto da Amazon in queste giornate di metà febbraio 2022, si parla di 459,90 Euro al posto di 499,90 Euro. Sono quindi 40 Euro in meno rispetto al listino, ovverosia un risparmio dell’8%. La consegna avverrà gratuitamente per i clienti abbonati a Prime e il pagamento potrà essere effettuato in 5 rate mensili da 91,98 Euro secondo piano Amazon, o con altre mensilità Tasso Zero fissate da Cofidis.

Tra gli altri sconti su smartphone abbiamo segnalato iPhone 13 in promozione da Unieuro fino a domenica.