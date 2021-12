Amazon propone per Natale monitor da gaming MSI in offerta, fino 200 Euro in meno

Gli amanti del gaming su PC saranno felici alla scoperta delle promozioni di Natale su periferiche Razer, ma anche sugli sconti sui monitor da gaming MSI. Si parla di una vasta gamma di modelli, con sconti che arrivano fino a 200 Euro sul prezzo di listino. Ecco quali sono i migliori disponibili.

Sconti Amazon su monitor da gaming MSI

MSI Optix G242 Monitor Gaming 24", Display 16:9 (FHD) 1920x1080, Frequenza 144Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, G-SYNC Compatibile, MSI Gaming OSD, VESA 100x100mm: 199 Euro

Interessante notare come in alcuni casi si parli pure del prezzo minimo storico, come per il monitor MSI Optix G242 da 24 pollici proposto a 199 Euro. Amazon si occuperà sia di vendita che di spedizione e il pagamento potrà essere effettuato a rate Tasso Zero con Cofidis o piano della società statunitense.

