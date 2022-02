Amazon propone offerta lancio sul nuovo Redmi Note 11, valida fino a domani

Con l’annuncio della disponibilità in Italia degli smartphone Redmi Note 11 di casa Xiaomi, non c’è solamente l’offerta di lancio sul sito ufficiale a 179,90 Euro, ma anche la promozione Amazon su Xiaomi Redmi Note 11 che porta le varie versioni disponibili, differenti per colore, a un prezzo leggermente più vantaggioso.

Offerta Amazon su Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT Version + 2 anni garanzia): 179 Euro

- Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT Version + 2 anni garanzia): 179 Euro Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Twilight Blue (IT Version + 2 anni garanzia): 179 Euro

Amazon si occuperà della vendita e della spedizione, garantendo la consegna in un giorno soltanto per tutti i clienti iscritti a Prime. Nel caso preferiate una soluzione con più archiviazione interna, allora sarà sufficiente cliccare sui prezzi soprastanti e selezionare poi, nella pagina apposita, l’opzione 4+128GB al posto dei 4+64GB già selezionati di base. In tale caso, però, non si potrà godere dell’offerta di lancio e si dovrà pagare il prezzo pieno di 249 Euro, anche a causa della vendita direttamente da Xiaomi e non tramite il colosso dell’e-commerce. Le suddette offerte, come da titolo, varranno solo fino a domani, sabato 19 febbraio 2021.

Oggi abbiamo anche trattato gli sconti Amazon su iPhone 13 e iPhone 12 mini.