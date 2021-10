Amazon propone offerte su monitor MSI: fino a 200 Euro in meno su modello da gaming

Nella giornata odierna abbiamo avuto occasione di trattare alcune offerte su computer portatili HP disponibili su Amazon, ma non ci si ferma qui: il colosso dell’e-commerce propone anche alcuni sconti su monitor MSI, tra cui figura un modello da gaming curvo a quasi 200 Euro in meno rispetto al listino.

Sconti Amazon su monitor MSI

MSI Modern MD241P Monitor flat 23.8", IPS, 1920x1080 (FHD), 16:9, 75Hz, regolabile altezza, rotazione, inclinazione, VESA 75x75, Opaco, Frameless, nero: 199,99 Euro

Monitor flat 23.8", IPS, 1920x1080 (FHD), 16:9, 75Hz, regolabile altezza, rotazione, inclinazione, VESA 75x75, Opaco, Frameless, nero: 199,99 Euro MSI PRO MP271QP Monitor Professionale Flat 27", Display 16:9 WQHD (2560x1440), Frequenza 60Hz, Tempo di risposta 5ms, Pannello IPS antiriflesso, collegamenti 1x HDMI e 1x VGA, VESA 100x100mm: 249,99 Euro

Monitor Professionale Flat 27", Display 16:9 WQHD (2560x1440), Frequenza 60Hz, Tempo di risposta 5ms, Pannello IPS antiriflesso, collegamenti 1x HDMI e 1x VGA, VESA 100x100mm: 249,99 Euro MSI Modern MD271QP Monitor flat 27" WQHD (2560 x 1440), 16:9, 75Hz, regolabile altezza, rotazione, inclinazione, VESA 75x75, Opaco, Frameless: 329,99 Euro

Monitor flat 27" WQHD (2560 x 1440), 16:9, 75Hz, regolabile altezza, rotazione, inclinazione, VESA 75x75, Opaco, Frameless: 329,99 Euro MSI Optix MPG341CQR Monitor Gaming 34" Curvo, Display 21:9 UWQHD (3440 X 1440), HDR 400, Freq 144Hz, 1ms, Mystic Light RGB, Steelseries GameSense, Curvatura 1800R, AMD FreeSync, Gaming OSD App: 699,90 Euro

Ognuno dei modelli citati risulta venduto e spedito da Amazon, il quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti iscritti a Prime. Trattandosi di dispositivi dal costo superiore a 100 Euro, non manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o, in alternativa, con il piano proposto dalla società statunitense stessa. A mancare è invece una data di conclusione delle offerte citate, dunque consigliamo di procedere rapidamente con l’acquisto del monitor d’interesse.

