Amazon propone quattro smartphone in sconto sotto i 260 Euro per poco tempo

Amazon in queste ore non sta proponendo solo iPhone 12 al prezzo più basso mai registrato sul portale di e-commerce. In contemporanea hanno luogo alcune “Offerte a Tempo” su quattro smartphone sotto i 260 Euro, per marchi come Nokia, OPPO, realme e Xiaomi: ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su smartphone sotto i 260 Euro

realme C21 Smartphone, Mega Batteria da 5.000 mAh, Display Mini-Drop da 6.5", Tripla Fotocamera da 13 MP con AI, Potente Processore Helio G35, Dual Sim, 4 + 64 GB, Blu (Cross Blue): 109,90 Euro

Smartphone, Mega Batteria da 5.000 mAh, Display Mini-Drop da 6.5", Tripla Fotocamera da 13 MP con AI, Potente Processore Helio G35, Dual Sim, 4 + 64 GB, Blu (Cross Blue): 109,90 Euro Nokia 3.4 Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.39” HD+, 64GB, 4GB RAM, Tripla Camera, Android 10, Batteria 4000mAh Gray [Italia]: 119,90 Euro

Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.39” HD+, 64GB, 4GB RAM, Tripla Camera, Android 10, Batteria 4000mAh Gray [Italia]: 119,90 Euro OPPO A74 Smartphone, 175g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 6GB + ROM 128GB, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Prism Black: 219,90 Euro

Smartphone, 175g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 6GB + ROM 128GB, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Prism Black: 219,90 Euro Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone 6+64GB, 6,67” DotDisplay AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, 108MP Quad Camera, 5020mAh, Onyx Gray (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia): 259,90 Euro

Tutti i succitati smartphone risultano venduti e spediti da Amazon stessa e, di conseguenza, dispongono della consegna senza costi aggiuntivi e anche della consegna in un giorno per gli utenti iscritti al piano Prime; inoltre, è possibile effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. Sebbene siano elencate come “Offerte a Tempo”, il portale italiano non mostra delle tempistiche effettive per la conclusione delle promozioni; ciononostante, sappiamo che tale etichetta viene riservata solitamente per offerte che durano massimo 48 ore e, di conseguenza, consigliamo di effettuare il prima possibile l’acquisto dello smartphone di vostro interesse.

Amazon Warehouse invece da domani introdurrà uno sconto del 30% su determinati prodotti.