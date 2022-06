Amazon propone quattro tablet Lenovo in offerta, si parte da 179 Euro

Dopo avervi segnalato una serie di sconti su lampadine Philips, torniamo su Amazon per proporvi un’altra tipologia di dispositivi d’elettronica in promozione: ci stiamo riferendo a quattro tablet Lenovo in offerta per ogni fascia di prezzo, a partire dai 179 Euro del modello più economico e arrivando anche a soluzioni di fascia medio-alta.

Sconti Amazon su tablet Lenovo

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio - Esclusiva Amazon: 179 Euro

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FHD (MediaTek Helio P22T,128 GB Espandibile fino ad 1 TB,RAM 4 GB,WiFi+Bluetooth,4G LTE,2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio – Esclusiva Amazon: 219 Euro

Lenovo Tab P11 5G - Display 11" 2K (Qualcomm Snapdragon 750G, Storage 256GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 8GB, WIFI+5G, 4 Speaker JBL, Android 11) Modernist Teal – Esclusiva Amazon: 499 Euro

Lenovo Yoga Tab 13 Tablet - Display 13" 2K (Processore Qualcomm Snapdragon 870, Storage 128GB, RAM 8 GB, WIFI 6 + Bluetooth, 4 Speaker,Porta micro-HDMI, Android 11) Shadow Black – Esclusiva Amazon: 649 Euro

Tra questi tablet, l’unico a raggiungere il prezzo più basso di sempre è Lenovo Tab P11 5G, modello che scende di 100 Euro rispetto al prezzo di listino a circa 80 giorni dall’introduzione sul portale di e-commerce. Gli altri modelli, invece, non si avvicinano di così molto al rispettivo minimo storico. Tutti i dispositivi sono comunque venduti e spediti da Amazon e la consegna avviene senza costi aggiuntivi anche in un giorno.

Durante la giornata odierna abbiamo anche ripreso un TV QLED Samsung al 58% in meno.