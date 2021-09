Amazon propone schede SD, microSD e SSD SanDisk e WD fino al 57% in meno

Nella giornata odierna abbiamo avuto occasione di vedere 4 televisori DVB-T2 sotto i 250 Euro su Amazon, ma le offerte della settimana non si fermano qui. Per i prossimi giorni, infatti, sul portale di e-commerce più usato al mondo è possibile acquistare schede SD, microSD e SSD SanDisk e WD fino al 57% in meno.

Sconti Amazon su schede SD, microSD e SSD SanDisk e Western Digital

SanDisk Extreme PRO , Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30: 20,99 Euro

, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30: 20,99 Euro SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30, SDSQXBZ-128G-GN6MA: 29,99 Euro

Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30, SDSQXBZ-128G-GN6MA: 29,99 Euro SanDisk MAX Endurance Scheda microSDXC 256 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 120.000 ore di Endurance: 69,99 Euro

Scheda microSDXC 256 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, 120.000 ore di Endurance: 69,99 Euro SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 256 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30: 53,99 Euro

Scheda di Memoria, SDXC da 256 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30: 53,99 Euro Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 1 TB, Blu (Bordo Cobalto): 110,99 Euro

Innanzitutto, avvisiamo i lettori che queste promozioni hanno una durata fissata fino alle 23:59 di domenica 19 settembre 2021, dunque tali prezzi resteranno attivi solo per 5 giorni. Chiarito questo dettaglio, notiamo che a occuparsi di vendita e spedizione è Amazon, perciò non mancano la consegna gratuita anche in 1 giorno per utenti Prime, assieme alla possibilità di effettuare il pagamento a rate nel caso dell’SSD portatile di Western Digital.

Restando nel colosso dell'e-commerce troviamo anche tanti sconti su computer portatili Acer, di cui 5 modelli sono al prezzo minimo storico.