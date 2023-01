Amazon propone uno sconto del 42% su un TV Samsung da 55'

In questo martedì di gennaio 2023, Amazon propone uno sconto molto interessante (del 42%) su un modello di TV Samsung da 55 pollici 4K con Alexa e Google Assistant integrati. La consegna non è immediata ma il prezzo è davvero degno di note.

Di seguito i dettagli:

Samsung TV Crystal UHD UE55BU8070UXZT, Smart TV 55" Serie BU8070, Crystal UHD 4K, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G]: 492 Euro (849 Euro)

Come dicevamo poco sopra, la consegna è garantita senza costi aggiuntivi tra il 20 ed il 21 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi. La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon che però non indica la data di scadenza dell'offerta, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Il televisore è basato sul processore Crystal 4K di ultima generazione, che ottimizza l'elevato contrasto e gestisce l'HDR per migliorare la resa luminosa. Presente anche l'Adaptive Sound, il suono adattivo che ottimizza voci, musiche ed effetti ambientali in base al contenuto visualizzato, allo scopo di offrire la migliore esperienza possibile. Chiaramente, essendo un TV di nuova generazione è anche dotato di sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre: non è necessario alcun decoder per poter sintonizzare i canali televisivi.