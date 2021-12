Amazon propone smartphone Nokia e Motorola in sconto, fino 25% in meno

Le promozioni di Amazon sui dispositivi mobili continuano a essere molte e, in certi casi, anche sorprendenti. Oltre agli smartphone OnePlus disponibili in offerta, potrete trovare telefoni Nokia e Motorola in sconto fino al 25% in meno. C’è anche il nuovissimo modello Edge 20 Lite nell’elenco!

Sconti Amazon su smartphone Nokia e Motorola

Nokia G20 - Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5” HD+, 128GB, 4GB RAM, Quadrupla Camera, Android 11, Batteria 5050mAh, Blue [Italia]: 164,90 Euro

- Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5” HD+, 128GB, 4GB RAM, Quadrupla Camera, Android 11, Batteria 5050mAh, Blue [Italia]: 164,90 Euro Smartphone Nokia G50 5G con display HD+ da 6,82″, Android 11, 4 GB di RAM/128 GB di ROM, batteria da 5000 mAh, tripla fotocamera da 48 MP, compatibilità con la ricarica rapida da 18W -Nordic Blue: 239,90 Euro

con display HD+ da 6,82″, Android 11, 4 GB di RAM/128 GB di ROM, batteria da 5000 mAh, tripla fotocamera da 48 MP, compatibilità con la ricarica rapida da 18W -Nordic Blue: 239,90 Euro Nokia X20 - Smartphone 5G Dual Sim, Display 6.67” FHD+, 128GB, 8GB RAM, Quad Camera ottiche ZEISS, Android 11, Batteria 4470mAh, Blu (Nordic Blue) [Italia]: 299,90 Euro

- Smartphone 5G Dual Sim, Display 6.67” FHD+, 128GB, 8GB RAM, Quad Camera ottiche ZEISS, Android 11, Batteria 4470mAh, Blu (Nordic Blue) [Italia]: 299,90 Euro Motorola moto g60s (Quad Camera 64 MP, Display FullHD+ 6.8" 120 Hz, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 6/128GB, Android 11), Ink Blue, cover inclusa: 229,90 Euro

(Quad Camera 64 MP, Display FullHD+ 6.8" 120 Hz, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 6/128GB, Android 11), Ink Blue, cover inclusa: 229,90 Euro Motorola moto one fusion plus (Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 273,61 Euro

(Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 273,61 Euro motorola edge 20 lite (108 MP, 5G, Display OLED 6.7" Full HDR+, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 8/128GB, Android 11), Electric Graphite: 352,64 Euro

Ogni singolo smartphone citato risulta venduto e spedito dalla società di Seattle, che include la consegna gratuita ai clienti Prime. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o, altrimenti, a rate Tasso Zero secondo piano Amazon o Cofidis. Manca, invece, una data di termine delle promozioni citate.

Durante la giornata di oggi abbiamo segnalato anche smartwatch Huawei e Fossil a prezzi stracciati, inferiori a quelli visti durante il Black Friday 2021.