Amazon propone smartphone OPPO in offerta al prezzo minimo storico, anche sotto 200 Euro

Con l’inizio di una nuova settimana, Amazon rinnova come da sua tradizione il catalogo di prodotti in offerta sul suo sito: oltre agli sconti su iPhone 13 Pro e Samsung Galaxy Watch4 Classic, il gigante di Seattle ha deciso di lanciare una serie di promozioni su smartphone OPPO per qualsiasi fascia di prezzo.

Sconti Amazon su smartphone OPPO

OPPO A54s Smartphone, AI Triple Camera 50+2+2 MP, 6.52” 60HZ HD+ Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile, IPX4, [Versione Italiana], Colore Crystal Black: 179,99 Euro

OPPO A74 5G Display 6,5'' Amoled, Quad Camera 48MP, RAM 6+128 GB espandibile fino a 256GB, batteria da 5000 mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Space Silver: 249,99 Euro

OPPO Reno6 5G , Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43'', Artic Blue + OPPO Cover ORIGINALE, Custodia per cellulare Reno 6 16,3 cm (6.4") Cover con Funzione Flash, Colore Blu: 429,99 Euro

OPPO Reno6 Pro 5G , Qualcomm 870, Display 6.55'' FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib. + ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Lunar Grey: 659,99 Euro

OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G, Qualcomm 888, Display 6.7''QHD+AMOLED 120Hz, 4 Fotocamere 2*50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi6, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C, [Versione Italiana], Nero: 769,99 Euro

Buona parte di questi modelli è persino proposta al prezzo minimo storico, ergo è davvero un’occasione imperdibile per acquistare uno smartphone a cifre vantaggiose. Amazon si occuperà sia della vendita, sia della spedizione, garantendo la consegna gratuita anche in un singolo giorno. In aggiunta, potrete pagare i dispositivi citati in 5 rate mensili Tasso Zero secondo piano della società statunitense stessa. Segnaliamo, infine, che le offerte varranno fino a domenica 27 marzo 2022.

