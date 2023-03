Amazon propone smartphone con ricarica rapidissima in saldo: 80 W a meno di 400 Euro!

Dopo aver visto gli sconti Amazon su Xiaomi 13, che mettono in offerta il flagship cinese a poche settimane dal suo arrivo in Europa, arriva oggi un altro interessante sconto su un top di gamma cinese di quest'anno, proposto a meno di 400 Euro. Il pezzo forte? La ricarica rapida a 80W e 150W!

L'ecommerce di Jeff Bezos ha infatti messo in saldo il Realme GT Neo 3 nelle due versioni con ricarica rapida da 80W e da 150W. La prima viene proposta al prezzo di 399,99 Euro, il 33% di sconto rispetto al prezzo di listino, pari invece a 599,99 Euro. Lo sconto è dunque molto allettante, specie per un device che ha il fast charging a ben 80W. Lo smartphone ha poi un SoC MediaTek Dimensity 8100, una RAM da 8 GB e uno storage da 256 GB. Infine, il Realme GT Neo 3 ha un display Super OLED con refresh rate a ben 120 Hz e vanta la connettività 5G.

L'altra variante dello smartphone in vendita ha invece la ricarica rapida a ben 150 W: in questo caso, il Realme GT Neo 3 viene proposto a 649,99 Euro, il 7% in meno rispetto al prezzo di listino, fissato a 699,99 Euro. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un SoC MediaTek Dimensity 8100 con 12 GB di RAM e uno storage totale da 256 GB. Completa la scheda tecnica uno schermo Super OLED con refresh rate da 120 Hz, una fotocamera primaria da 50 MP e, ovviamente, la connettività 5G.

Sempre su Amazon, infine, abbiamo anche il Realme GT Neo 3T, che però non è in sconto, a differenza dei due "fratelli maggiori". Lo smartphone viene dunque proposto a 449 Euro e si scosta nettamente, in termini di scheda tecnica, dal top di gamma: sotto la scocca, infatti, abbiamo un chip Snapdragon 870 di Qualcomm, un display Super AMOLED con refresh rate da 120 Hz e una fotocamera principale da 64 MP.