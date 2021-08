Amazon propone molti smartphone Xiaomi in offerta, fino al 42% in meno

Oltre alle offerte Amazon su SSD Crucial, Kingston e Samsung, la società ora guidata da Andy Jassy nel suo portale italiano propone anche numerosi sconti su smartphone Xiaomi, sia modelli low-cost che di fascia media, per tagli di prezzo che arrivano anche al 42% rispetto al listino. Ecco i dispositivi interessati.

Sconti Amazon su smartphone Xiaomi

Xiaomi Redmi 9A - Smartphone 2 GB + 32 GB, Dual Sim, Grigio (Granite Grey): 99,99 Euro

Sebbene la maggior parte di questi smartphone risulti venduta e spedita da Amazon, non mancano casi in cui a occuparsi della vendita o di vendita e spedizione siano rivenditori terzi, per cui consigliamo di verificare l’attendibilità prima di procedere con l’acquisto. In compenso, ognuno di questi modelli risulta garantire la consegna senza costi aggiuntivi per clienti Prime e la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis al check-out. Manca, invece, una data di conclusione delle promozioni.

Sempre su Amazon è possibile trovare anche 7 smart TV DVB-T2 Hisense e TCL in offerta.