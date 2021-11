Amazon propone smartwatch Amazfit a prezzi più bassi del Black Friday

Anche dopo la conclusione del grande periodo di sconti tra Black Friday e Cyber Monday 2021, Amazon mantiene attive tante offerte intriganti. Assieme ai monitor Samsung in promozione, difatti, potrete trovare anche smartband e smartwatch Amazfit al prezzo minimo storico grazie a coupon sconto extra.

Sconti Amazon su smartband e smartwatch Amazfit

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute: 24,90 Euro

Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute: 24,90 Euro Amazfit Bip S Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, Durata Batteria 40 Giorni, GPS integrato, 17 Modalita di Allenamento Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca: 39,90 Euro

Smartwatch Orologio Fitness Tracker, Display Always-on, Durata Batteria 40 Giorni, GPS integrato, 17 Modalita di Allenamento Impermeabil 5 ATM, Montoraggio della Frequenza Cardiaca: 39,90 Euro Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente AMOLED Da 1,39”, 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della batteria di 24 giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna: 89,90 Euro

Smartwatch Orologio Intelligente AMOLED Da 1,39”, 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della batteria di 24 giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna: 89,90 Euro Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 modalità di Allenamento, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport: 89,80 Euro

Smartwatch Orologio Intelligente Fitness 5 ATM Impermeabile Durata Batteria Fino a 14 Giorni con GPS, 12 modalità di Allenamento, Contapassi, Monitor del Sonno per Sport: 89,80 Euro Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Sportivo Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Tempo di Durata Fino a 24 Giorni per Sport: 89,99 Euro

47mm Orologio Intelligente Sportivo Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Tempo di Durata Fino a 24 Giorni per Sport: 89,99 Euro Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 modalità Sport per Android iOS: 99,90 Euro

Osservando attentamente il trend di prezzo su Amazon si noterà che Amazfit GTR 2e, Amazfit GTR 47mm e Amazfit T-Rex sono venduti al prezzo più basso di sempre, ma con un twist. Nella pagina di alcuni prodotti troverete, esattamente sotto alla cifra da pagare, un pulsante per applicare un coupon sconto variabile che abbassa ulteriormente i costi.

Interessante notare, tra l’altro, come in tali casi il rivenditore sia una parte terza e non Amazon stessa, che si occuperà invece della spedizione senza costi aggiuntivi e anche in un singolo giorno per i clienti Prime. Non essendoci una data di conclusione delle offerte, invitiamo i lettori interessati a procedere rapidamente con l’acquisto.

Tra le altre offerte di giornata abbiamo visto anche Apple Watch Series 6 e MacBook Air in sconto.