Amazon propone un super sconto su un monitor HP da 27'' curvo

Dopo la scorpacciata di sconti del weekend, Amazon quest'oggi propone un'interessantissima offerta su un monitor HP da 27 pollici, che raggiunge il prezzo più basso di sempre.

Il monitor, che come detto prima ha un pannello da 27 pollici curvo con risoluzione di 1920x1080 pixel con refresh rate da 60 Hz, può essere portato a casa al super prezzo di 179,99 Euro, il 31% in meno rispetto ai 259,99 Euro di listino, per un risparmio netto di 80 Euro pari al 31%.

A livello software, lo schermo include anche il supporto alla feature AMD FreeSync, mentre per quanto riguarda i colori garantisce un contrasto cromatico eccezionale ed RGB superiore al 99%. La curva invece ha un raggio di 1800R, in grado di offrire un'esperienza di visualizzazione estremamente realistica ed un campo visivo più ampio.

Le cornici sottili massimizzano la resa visiva grazie ad un'area più ampia in una scocca meno ingombrante.

Il monitor include anche doppio ingresso HDMI, ed una DisplayPort 1.2. La versione in offerta è quella in argento lucido.

Amazon, contrariamente a quanto fatto precedentemente, ha specificato che questa promozione, essendo una delle offerte del giorno, sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, Lunedì 29 Luglio. Ovviamente essendo un prodotto Prime garantisce spedizione in tempi brevi.