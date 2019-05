Amazon propone un super sconto su OnePlus 6 da 64GB

Giornata di grandi offerte su Amazon quest'oggi. A qualche ora da quella sul Surface Laptop 2 e Galaxy S10e di Samsung, il gigante di Jeff Bezos ci propone un'altra chicca, sempre riguardante il mercato degli smartphone.

La compagnia di Seattle infatti propone in offerta al prezzo più basso di sempre OnePlus 6, lo smartphone top di gamma di qualche anno fa targato OnePlus, che nella versione con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna (non espandibili tramite microSD in quanto non possiede lo slot) può essere portato a casa al prezzo di 389,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 519 Euro di listino, il tutto per un risparmio netto di 129,10 Euro.

A livello tecnico si tratta comunque di uno smartphone molto valido. Dotato di display Optic AMOLED, OnePlus 6 dispone anche di una doppia fotocamera da 16 + 20 megapixel con stabilizzazione ottica delle immagini, modalità ritratto e slow motion. La scheda tecnica è anche composta dal supporto alla ricarica veloce OnePlus Fast Charging, che garantisce la potenza di un giorno intero in mezz'ora di ricarica, mentre il supporto Dual SIM consente di passare da una rete all'altra senza dover rimuovere la scheda.

Non sappiamo fino a quando sarà disponibile l'offerta, in quanto Amazon non fornisce indicazioni a riguardo.