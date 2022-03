Amazon propone tantissimi sconti sui monitor Samsung, anche da gaming

Non c'è solo lo sconto del 30% Amazon Warehouse in giornata odierna. Il Colosso di Seattle, infatti, propone una serie di sconti molto interessanti sui monitor Samsung, su cui è possibile risparmiare una somma di denaro importante.

Di seguito gli sconti:

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53) , Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 279,90 Euro (359 EUro)

, Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 279,90 Euro (359 EUro) Samsung Smart Monitor M5 (S32AM502) , Flat 32", 16:9, 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB: 249,90 Euro (329 Euro)

, Flat 32", 16:9, 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB: 249,90 Euro (329 Euro) Samsung Monitor CH89 (C34H892) , Curvo (1800R), 34", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 100 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, USB, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, PIP e PBP: 649 Euro (799 Euro)

, Curvo (1800R), 34", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 100 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, USB, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, PIP e PBP: 649 Euro (799 Euro) Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502) , Flat 27", 16:9, 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB: 209,90 Euro (279 Euro)

, Flat 27", 16:9, 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB: 209,90 Euro (279 Euro) Samsung Monitor HRM UR59C (U32R592), Curvo (1500R), 32", 3840x2160 (UHD 4K), VA, 60 Hz, 4 ms, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Dark Blue Gray: 329,90 Euro (399 Euro)

Su alcuni dei modelli in questione è anche possibile godere del pagamento in cinque o dodici rate a tasso zero Amazon, e la consegna è garantita a stretto giro di orologio.