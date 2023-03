Amazon propone una TV LG da 55' a meno di 400 Euro: che sconto!

Dopo avervi parlato del PC portatile a meno di 400 Euro su Amazon, sempre il colosso dell'ecommerce di Seattle propone oggi un'interessantissima offerta su un televisore LG da 55" del 2022, scontato anch'esso ad una cifra di poco al di sotto dei 400 Euro, con un importante ribasso sul prezzo di listino.

Stiamo parlando della Smart TV LG55UQ75006LF, un televisore LED 4K Ultra HD della serie UQ75 del produttore sudcoreano lanciato nel 2022. Il prodotto ha una diagonale da 55" e viene proposto ad un prezzo davvero molto basso, specie in termini di rapporto qualità-prezzo: su Amazon, infatti, la TV costa solo 397,99 Euro, con uno sconto del 39% sul prezzo consigliato dal produttore, pari a 649 Euro.

La TV ha un Processore α5 di quinta generazione di LG ed è compatibile con Google Assistant e Alexa, mentre il suo sistema operativo è WebOS 22. Preinstallate sul televisore troviamo poi Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN e diverse altre app di streaming video, insieme NVIDIA GeForce Now per il gaming via cloud.

Sfortunatamente, qualora decideste di collegare la vostra PS5 o Xbox Series X al televisore per giocare ai vostri videogiochi preferiti, dobbiamo ricordarvi che la TV LG 55UQ75006LF ha un refresh rate a soli 60 Hz, perciò potrebbe non essere la scelta migliore per tutti i videogiocatori. In compenso, però, con una risoluzione 4K e con un totale di otto milioni di pixel, il prodotto potrebbe essere perfetto per gli amanti del cinema e delle serie TV, oppure per chi cerca un televisore a basso prezzo senza badare troppo alla scheda tecnica.

In termini di connettività, oltre (ovviamente) al Wi-Fi, la TV arriva con compatibilità con il DVB-T2 e il DVB-S2. Infine, segnaliamo che il peso del prodotto è piuttosto elevato, pari a 14,4 chilogrammi, mentre le sue dimensioni sono pari a 124 x 8,71 x 72,6 centimetri.