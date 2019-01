Amazon protegge i dipendenti dai robot con un gilet

Amazon è una delle tante compagnie che sta cercando di automatizzare i propri stabilimenti facendo leva sui progressi della robotica. Secondo quanto affermato da TechCrunch, la società di Jeff Bezos mira comunque a proteggere i dipendenti.

Come? attraverso un "nuovo dispositivo indossabile per la sicurezza" che sarebbe già in dotazione dei dipendenti di venticinque stabilimenti. Tale dispositivo avverte i robot sulla posizione dei lavoratori all'interno degli stabilimenti al fine di proteggerli e scongiurare eventuali incidenti sul lavoro.

Il giubbotto in questione ha dei sensori integrati che consentono ai robot di Amazon di rilevare gli ostacoli (in questo caso gli umani) e di girare intorno modificando i percorsi. Il vice presidente di Amazon Robotics, Brad Porter, parlando con TechCrunch si sofferma sul fatto che in precedenza i dipendenti erano costretti a registrare le loro posizioni di lavoro per evitare collisioni.

E' chiaro che attraverso questo nuovo sistema Amazon mira a ridurre gli incidenti sul lavoro provocati da robot. Uno studio dello scorso anno infatti ha mostrato che gli incedenti che coinvolgono macchinari automatici sui luoghi di lavoro degli USA "si verificano durante condizioni operative non di routine, come la programmazione, la manutenzione ed i test, nel caso in cui i lavoratori dovessero trovarsi nelle traiettorie dei robot".

Porter in una dichiarazione rilasciata a TechCrunch ha affermato che il gilet è stato un "enorme successo" ed ha registrato "oltre un milione di attivazioni uniche".