Amazon, il protocollo Matter arriva in Italia su Echo e sistemi mesh eero

A pochi giorni dall’arrivo di Matter sugli smart device Google e Nest, anche Amazon annuncia che da oggi i clienti in Italia e di tutto il mondo potranno godere del protocollo Matter sui dispositivi intelligenti della gamma echo, sui sistemi mesh eero.

Con questo sistema di interoperabilità per la casa intelligente viene semplificata la gestione di lampadine, prese e interruttori tramite Android. “Amazon, come membro fondatore del protocollo, sta supportando l’integrazione di Matter su oltre 100 milioni di dispositivi nel mondo, attraverso i 30 modelli di dispositivi Echo ed eero” sottolinea il colosso di Seattle in un comunicato in cui evidenzia che all’inizio del prossimo anno si aggiungeranno il supporto Matter per iOS, Thread ed altre tipologie di dispositivi oltre che la restante parte di modelli Echo ed eero.

La documentazione ufficiale di Matter è disponibile direttamente sul portale Matter disponibile sul sito web di Amazon. Con il nuovo protocollo i giganti della domotica mirano a creare uno standard unico per i dispositivi della smart home, in modo tale da facilitarne l’interoperabilità anche da sistemi operativi e piattaforme diverse.



Nel corso dei prossimi mesi quindi sono attesi aggiornamenti simili a quello lanciato da Amazon anche su altri sistemi, di cui ovviamente vi daremo conto.