Amazon punta ai diritti tv della Serie A: pronta l'offerta per la Lega Calcio

A quanto pare, Amazon punta all'acquisto dei diritti tv della Serie A. A riferire la notizia l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti vicine all'azienda di Jeff Bezos. La notizia era nell'aria da tempo, ma con l'arrivo di questa ufficialità si apre di fatto una nuova era per il nostro campionato.

Amazon, che ha già acquistato i diritti per la trasmissione della Champions League, punterebbe al pacchetto streaming, in cui ha ampi margini di manovra proprio perchè il Consiglio di Stato ha bloccato l'esclusività a Sky.

Qualora l'offerta dovesse andare in porto, e quindi superare quella dei concorrenti (DAZN in primis), Amazon sarebbe pronta a trasmettere le partite sulla piattaforma Prime Video, ma non sappiamo se sia previsto un aumento dei prezzi o meno.

La Lega Calcio, interpellata sulla vicenda, non ha ovviamente fatto trapelare nulla, e fin quando non saranno aperte le buste non si saprà molto, ma che Amazon sia pronta ad investire massicciamente sul calcio italiano non è una novità e le prime avvisaglie si erano avute proprio al momento in cui ha rilevato il pacchetto per la trasmissione delle migliori partite del mercoledì della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Nelle scorse ore è emerso che anche Mediaset e Discovery sono interessate ai diritti tv della Serie A: la corsa è apertissima.