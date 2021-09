Amazon punta al futuro con il nuovo chip AZ2 che riconosce i volti

Nel corso dell'evento odierno, Amazon ha presentato il robot Astro. I più attenti però, si saranno accorti anche di un dettaglio davvero notevole sotto la scocca del nuovo Echo Show 15.

Il nuovo hub domestico con Alexa nasconde al suo interno un processore di nuova generazione. Il successore del chip AZ1 prende, senza particolari sorprese, il nome di Amazon AZ2. Tra le sue potenzialità innovative troviamo anche quella che il colosso di Bezos ama chiamare "Ambient Intelligence".

Già nella precedente generazione trovavamo interessanti potenzialità relative all'intelligenza artificiale, tra cui il riconoscimento vocale e facciale, ma il nuovo chip AZ2 sembrerebbe avere la possibilità di effettuare in un secondo 22 volte il quantitativo di operazioni del suo predecessore.

Tutto ciò consentirà di portare fuori dalla rete tante delle possibilità che prima erano semplicemente impossibili. Molti dei servizi potranno pertanto essere utilizzati anche in locale, tra cui riconoscimento di voce e volto contemporaneamente.

Tutto questo consentirà al dispositivo di riconoscere l'utente che vi sta interagendo fornendogli il feed personalizzato sulla base dei suoi interessi, in maniera immediata, tramite il servizio Visual ID che, per la cronaca, non sarà preattivato senza permesso. Oltre a rappresentare una gran comodità, tutto ciò sarà benefico nel ridurre la latenza relativa all'invio dei dati e alla ricezione della loro elaborazione, dal momento che tutto avverrà, appunto, direttamente sul nuovo Echo Show 15.

Insomma, un processore tutto da scoprire per un'azienda che non smette di stupire. Tra l'altro, di recente Amazon Italia ha alzato gli stipendi dei suoi addetti alla logistica.