Amazon punta alla green energy: in arrivo progetti eolici e solari su scala industriale

Il Climate Pledge promosso da Amazon e a cui si sono unite società del calibro di Microsoft, Siemens, Uber e Unilever ora vedrà il colosso dell’e-commerce impegnato in ben nove nuovissimi progetti di energia solare ed eolica su scala industriale sparsi in tutto il mondo, con focus in particolare sul Regno Unito.

Secondo quanto riportato da reNews, la società statunitense conterà in tutto 206 progetti globali di energia rinnovabile, di cui 71 eolici e 135 tetti solari, per 8,5 GW di elettricità di cui 2,5 GW solamente in Europa. Insomma, una quantità che permetterebbe di alimentare oltre due milioni di case nell’intero Vecchio Continente.

Si parla, però, di un esordio nell’Imperial Valley in California e soltanto poi ulteriori sviluppi in Canada, Spagna e Svezia. Come detto precedentemente, il Regno Unito seguirà e diventerà il vero fulcro di questo grande piano “green”: si prospettano, infatti, investimenti in un parco eolico da 350 MW costruito al largo della costa orientale della Scozia, per quello che diventerà il più grande accordo di Amazon nel paese e pure il più grande accordo aziendale in ambito energie rinnovabili nel Regno Unito. Non solo, ma a quanto pare Amazon diventerà il più grande acquirente mondiale di energia rinnovabile.

Insomma, piani particolarmente importanti che aiuteranno l’azienda di Jeff Bezos a raggiungere gli obiettivi di zero emissioni di carbonio probabilmente molto prima del limite previsto del 2030. Secondo Bezos stesso, infatti, “Con questi nove nuovi progetti eolici e solari in tutto il mondo […] prevediamo di alimentare tutta Amazon con energia rinnovabile entro il 2025, cinque anni prima del nostro obiettivo originale del 2030”.

Non mancano anche vantaggi per i cittadini: si parla di nuovi posti di lavoro e un aumento della disponibilità di energia verde per tutte le famiglie, oltre che una diminuzione dei costi delle bollette.

