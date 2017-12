Amazon punta in alto: pronta la sfida a Facebook e Google!

I meno esperti e coloro che non seguono quotidianamente, sono soliti associare il brand di Jeff Bezos esclusivamente al settore degli e-commerce, ma la compagnia di Seattle sta lavorando anche su altri fronti ed ora sarebbe pronta a lanciare la sfida a

Secondo quanto affermato da CNBC, Amazon starebbe cercando di espandere la propria attività pubblicitaria ben oltre i propri siti e prodotti. La società, infatti, avrebbe intenzione di firmare delle partnership con dei concessionari pubblicitari che operano anche nel settore mobile e delle televisioni, ma i dirigenti starebbero anche pensando di espandere i propri annunci video, mettendo sotto contratto anche delle celebrità per espandere il proprio brand.

Il famoso e-commerce, inoltre, starebbe cercando di invogliare gli inserzionisti, dando ai pubblicitari la possibilità di ottenere più informazioni rispetto a quanto fatto dai rivali come Facebook e Google. Inoltre, Amazon ha una già vasta conoscenza delle abitudini d'acquisto degli utenti, grazie ai dati acquisiti nel corso degli ultimi anni sul proprio sito web.

Amazon almeno al momento non ha commentato la notizia trapelata negli Stati Uniti, ma avrebbe tutte le ragioni del mondo per aumentare la propria attività pubblicitaria. Ad oggi, il mercato è dominato da Facebook e Google, che generano oltre il 70 per cento dei ricavi, ma il rivenditore online potrebbe diventare una terza opzione di tutto rispetto.

In questo modo, la società differenzierebbe ulteriormente le proprie attività, che attualmente si basano esclusivamente sulla vendita ed il settore cloud.