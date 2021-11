Amazon punta già a Natale: 42% di sconto su Samsung Galaxy S20 FE

Mentre un po' tutti hanno lo sguardo rivolto verso il Black Friday, Amazon ha scelto di puntare già a Natale 2021. In questo contesto, è arrivato uno sconto non di poco conto relativo allo smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

Infatti, la versione nostrana del popolare portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy sta proponendo, nel contesto del lancio del Negozio di Natale di Amazon Italia, un'offerta del 42% sul succitato prodotto. Più precisamente, il dispositivo viene ora venduto a 389 euro su Amazon, al posto dei precedenti 669 euro (sconto di 280 euro).

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: la variante coinvolta è quella 4G con processore Qualcomm Snapdragon 865, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stavano aspettando un calo di prezzo relativo a questo modello. Tra l'altro, ricordiamo che i rumor legati a Samsung Galaxy S21 FE lasciano intendere che la presentazione di quest'ultimo possa avvenire a gennaio 2022 (dunque a quanto pare si va oltre Natale).

Attenzione, però: al momento in cui scriviamo le spedizioni risultano lente. Questo significa che, nonostante Amazon indichi che questa promozione è legata al Negozio di Natale, potreste voler analizzare per bene i tempi di spedizione prima di procedere all'ordine (si fa infatti riferimento al prodotto come "generalmente spedito entro 1-2 mesi").

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente allo smartphone da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che anche Unieuro ha lanciato una promozione simile. Infatti, quest'ultima catena propone lo smartphone proprio a 389 euro. Per quel che riguarda MediaWorld, invece, il prezzo è di 499 euro.