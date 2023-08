Amazon punta tutto sull'IA: 'tutti i nostri team ci stanno lavorando'

Ormai lo sappiamo da tempo: anche Amazon sta lavorando con l'IA, al punto da effettuare stanziamenti milionari per il suo sviluppo. Ciò che nessuno si aspettava, però, è che il colosso dell'ecommerce di Seattle stesse facendo dell'IA il suo cavallo di battaglia, con progetti ad essa relativi in ogni divisione dell'azienda.

No, non stiamo esagerando: durante l'ultimo incontro con gli investitori, stando a quanto riporta Seeking Alpha, il CEO di Amazon Andy Jassy ha confermato che "dentro Amazon, ciascuno dei nostri team è al lavoro sull'IA, con lo scopo di costruire delle applicazioni basate sull'IA generativa capaci di reinventare e migliorare l'esperienza dei consumatori e dei clienti". Insomma, sembra proprio che gli impegni di Amazon nel settore IA siano ben maggiori di quanto inizialmente ipotizzato dalla stampa.

Jassy, comunque, ha aggiunto che "mentre alcune di queste applicazioni saranno sviluppate esclusivamente per la nostra azienda, la maggior parte verranno costruite da compagnie partner. Siamo ottimisti e crediamo che Amazon Web Services sarà la piattaforma di base su cui verranno realizzate queste applicazioni. Ricordiamoci che il cuore dell'IA sono i dati: gli sviluppatori vogliono portare l'IA ai dati, e non viceversa".

Per questo motivo, Jassy ha spiegato che il focus di Amazon Web Services è sull'IA e che la piattaforma sta già lavorando ad una serie di tool, servizi e infrastrutture volti ad aiutare i clienti e gli sviluppatori che ne fanno utilizzo a sviluppare app di IA generativa. Di recente, per esempio, Amazon ha implementato AWS CodeWhisperer, un'assistente IA capace di suggerire righe di codice agli sviluppatori per velocizzarne il lavoro.

Finora, Amazon non si è quasi mai sbottonata sull'IA e sul suo impiego nei propri servizi, limitandosi a confermare che l'Intelligenza Artificiale renderà più rapide le consegne e che essa aiuterà gli utenti Amazon con lo shopping. Forse, però, ne sapremo di più sui servizi e i prodotti AI-Based del colosso di Seattle il prossimo mese, quando Amazon presenterà la sua gamma di prodotti di fine 2023: l'appuntamento è dunque fissato al 20 settembre.