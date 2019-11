Amazon: quattro mesi di Music Unlimited a 0,99 Euro per il Black Friday

Prima offerta di Amazon in vista del Black Friday 2019. La società di Redmond ha lanciato una nuova promozione, valida fino al 6 Gennaio 2020, che consente di ottenere quattro mesi di Amazon Music Unlimited a 0,99 Euro.

L'offerta, accessibile tramite la pagina ufficiale cliccando sul pulsante "iscriviti ora", è riservata solo ai nuovi clienti che non hanno mai avuto modo di provare il servizio di streaming musicale della compagnia americana. Al termine del periodo promozionale il servizio si rinnoverà a 9,99 Euro, ma sarà possibile cancellare in qualsiasi momento la sottoscrizione.

Nelle condizioni dell'offerta leggiamo che i clienti si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited in occasione di questa offerta potranno godere dell'accesso illimitato ai brani presenti in catalogo, senza pubblicità e con la possibilità di effettuare anche il download per l'ascolto offline.

Gli utenti che beneficeranno dello sconto, inoltre, non potranno usufruire del periodo d'uso gratuito di 30 giorni, che Amazon ha proposto qualche settimana fa e di cui abbiamo parlato.

Questa nuova promozione si aggiunge alle numerose iniziative che Amazon sta mettendo in campo in vista del Black Friday, e sponsorizza gli showcase in programma con Tom Walker, Mika, Vegas Jones ed i Subsonica presso il popup store che aprirà i battenti a Milano San Babila il 27 Novembre.